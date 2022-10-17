Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan ayrıldı mı? Yürek Çıkmazı dizisinin yıldızı Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan sosyal medyada takibi bıraktılar mı?

Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan çifti 17 Ekimn 2022 Pazartesi günü bir kez daha gündem oldu. Ada Masalı adlı dizide 2 sevgiliyi canlandıran çiftin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Çiftin ayrıldığı ve ünlü oyuncunun 3 milyon TL'lik reklam teklifinin ardından kız arkadaşıyla barışmak için yakın arkadaşlarını araya soktuğu öne sürülmüştü. Şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisi ile adından söz ettiren Alp Navruz'un kız arkadaşı Ayça Ayşin Turan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medya birbirlerini takipten çıktıkları fark edildi.

ALP NAVRUZ VE AYÇA AYŞİN TURAN AYRILDI MI?

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan 10 aydır birlikteydi. Çiftin Alp Navruz’un ihaneti nedeniyle ayrıldıkları öne sürülmüştü.

Bir aydır görüşmeyen çiftin durumu fanlarını üzmüştü. Daha sonra Yürek Çıkmazı dizisinin başarılı oyuncusu Alp Navruz'un 3 milyon TL'lik reklam teklifi sonrası sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile barışmak istediği ve yakın arkadaşlarını araya soktuğu iddia edilmişti.

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'a ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

ALP NAVRUZ VE AYÇA AYŞİN TURAN SOSYAL MEDYADA TAKİBİ BIRAKTILAR MI?

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan sosyal medya birbirlerini takipten çıktılar.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyunculukla ilkokul çağlarında tanışan yakışıklı oyuncu üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlamıştır. Birçok sinema ve film dizisinde rol olan başarılı oyuncu genç yaşta en sevilen ekran yüzleri arasındaki yerini almıştır. Adını Faziletin Hanımı ve Kızları ile duyuran oyuncu Elimi Bırakma ile daha büyük başarılara imza atmıştır. Alp Navruz tiyatroda ile oyunculuğa başlayarak profesyonel iş hayatında ilk öncelikle mankenlik yaparak devam etme kararı almıştır. Model olarak devam ettiği sürelerde bazı teklifleri değerlendirmiş ve dizi oyunculuğu yapmak isteyerek günümüzdeki şöhretine kısa süre içerisinde kavuşmuştur. Spor ve yüzmeye karşı olan ilgisi sevenleri tarafından bilinir.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

25 Ekim 1992 doğumlu olan Ayça Ayşin Turan, Sinop’ta dünyaya geldi. Dizi ve sinema oyunculuğu yapan güzel oyuncu Türk televizyonlarının sevilen isimleri arasında yer alır. Sinoplu bir ailenin 7 çocuğundan biri olan Turan, lise eğitimini Sinop’ta tamamladı. Küçük yaşlarda aldığı tiyatro ve müzik eğitimiyle birlikte sanatla iç içe yaşadı. Üniversite eğitimi için gittiği İstanbul’da Radyo Televizyon Bölümü’nü başarıyla bitirdi. Güzelliği ile beğeni toplayan genç oyuncu oyunculuk yapmak için eğitim aldı. Tümay Özokur ajansına girdikten sonra farklı dizi ve film yapımlarında başarılı bir şekilde rol aldı. Karagül, Altınsoylar, Meryem, Zemheri ve Arıza gibi televizyon dizilerinde önemli performanslar sergiledi. 2018 yılında dijital dizi platformu Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde “Leyla Sancak” karakterini canlandırdı.

