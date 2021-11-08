Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu konusu nedir?

Ekranların yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da birbirinden ünlü ve başarılı oyuncular yer alıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, söz konusu dizide Akça Hatun rolünü canlandıracak. Akça Hatun, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşamış biri. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İşte detaylar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısı, siyasi olaylar, savaşlar ve Sultan Alparslan'ın hayatı işlenecek.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları arasında Barış Arduç, Fahriye Evcen, Yurdaer Okur, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Gizem Karaca, Sarp Levendoğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor.