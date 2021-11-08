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Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu konusu nedir?

08.11.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak TRT 1 ekranlarında yerini alacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alparslan karakteri Barış Arduç tarafından canlandırılacak. Dizi, her hafta pazartesi akşamları seyircilerle buluşacak. İşte merak edilenler...

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu konusu nedir?

Ekranların yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da birbirinden ünlü ve başarılı oyuncular yer alıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, söz konusu dizide Akça Hatun rolünü canlandıracak. Akça Hatun, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşamış biri. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İşte detaylar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısı, siyasi olaylar, savaşlar ve Sultan Alparslan'ın hayatı işlenecek.

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu konusu nedir?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları arasında Barış Arduç, Fahriye Evcen, Yurdaer Okur, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Gizem Karaca, Sarp Levendoğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

  • Alparslan - Barış Arduç
  • Akça Hatun – Fahriye Evcen
  • Tuğrul Bey – Barış Bağcı
  • Nizamülmülk - Mehmet Özgür
  • Romen Diyojen – Sarp Levendoğlu
  • Tuğrul Bozan – Yurdaer Okur
  • Evdokya – Gizem Karaca
  • Çağrı Bey – Erdinç Gülener

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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç
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