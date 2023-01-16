Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey kimdir, nasıl öldü? Uygar Özçelik'in canlandırdığı Yınal Bey Alparslan Büyük Selçuklu'ya veda ediyor!

Yınal Bey'e ne olduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 42. bölüm fragmanlarının yayınlanmasıyla izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Yınal Bey Büyük Selçuklu tarihinde önemli bir yere sahiptir. Babası Yusuf Yınal, Selçuk Bey'in dört oğlundan biridir. Yani Yınal Bey Selçuk Bey'in torunudur. 16 Ocak 2023 (bu akşam)'te yayınlanacak yeni bölümde Yınal (İnal) Bey karakteri diziye veda ediyor. Peki Yınal (İnal) Bey kimdir, nasıl öldü? İşte tüm bu soruların yanıtları...

YINAL (İNAL) BEY KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Babası Yusuf Yınal, Selçuk Bey'in dört oğlundan biridir. Selçuk Bey'in büyük oğlu Mikail Bey ölünce, Orta Asya'da yaygın olan leviratus geleneği gereği olarak dul karısı, kardeşi Yusuf'la evlendirildi ve bu evlilikten İbrahim Yınal dünyaya geldi. Dolayısıyla İbrahim Yınal, Tuğrul ve Çağrı Beylerin anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir.

Dandanakan Savaşı'ndan sonra İbrahim Yınal batı ucuna gönderilir. Kuzeni Hasan Bey'in Gürcüler tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesi üzerine, diğer kuzeni Kutalmış Bey ile beraber Bizans topraklarına girer. Bizans - Gürcü ordusunu Pasinler'de bozguna uğratır (1048). Çok sayıda esir ve ganimet ele geçirir.

Batı sınırındaki akınları yöneten İbrahim Yınal, ateş hattında olup askeri yükü taşıdığını düşünerek iktidar merkezini dinlememeye başlar 1058'de yönünü doğuya çevirip Tuğrul'un üzerine yürür.

Diğer Selçuklu beylerinden beklediği desteği göremeyen İbrahim bozguna uğrar ve Bizzat Tuğrul tarafından yay kirişiyle boğularak öldürülür.

YINAL BEY'İ UYGAR ÖZÇELİK CANLANDIRDI

Sedat İnci'nin yönettiği, senaryosunu ise Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde İbrahim Yınal karakterine oyuncu Uygar Özçelik hayat verdi. Özçelik'in canlandırdığı tarihi karakter ölerek diziye veda etti.





