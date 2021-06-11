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Alpaslan Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Alpaslan Öztürk'ün oynadığı mevkii ve takımlar...

11.06.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi futbol takımlarından transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray da yeni sezon öncesi ilk transferini duyurdu. Sarı kırmızılıların ilk transferi, stoper oyuncusu Alpaslan Öztürk oldu. Galatasaray’dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Alparslan Öztürk ile 3 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alpaslan Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Alpaslan Öztürk'ün oynadığı mevkii ve takımlar...

19 Haziran’da başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray Futbol Kulübü, yeni sezondaki ilk transferini duyurdu. Geçtiğimiz sezon Göztepe’de forma giyen Alparslan Öztürk, yeni sezon için Galatasaray ile anlaştı. 27 yaşındaki Alparslan Öztürk, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Alparslan Öztürk kimdir?

GALATASARAY’DAN İLK TRANSFER!
Galatasaray Kulübü’nün KAP’a yaptığı açıklamada, geçen sezon Göztepe forması giyen 27 yaşındaki Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı kırmızılı ekip, ilk iki sezon 5 milyon TL, son sezon ise 6 milyon TL sabit maaş ödeyecek.

ALPARSLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

16 Temmuz 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde doğan Alpaslan Öztürk, kariyerine Beerschot kulübünde başladı.

Daha sonrasında Birmingham City'de 2 yıl top koşturan Öztürk, Belçika'ya geri döndü ve 2013 yılında Standard Liege'ye imza attı.

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Belçika ve Türkiye milli takımlarının çeşitli alt takımlarında forma şansı bulan Alpaslan Öztürk, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

2017'de Elazığspor'a imza atan Öztürk, 2018'de İzmir'in ekibi Göztepe'yle sözleşme imzaladı. 3 yıl burada oynayan 27 yaşındaki stoper, sözleşmesi bittikten sonra Süper Lig devlerinden Galatasaray'la ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1.86'lık defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.


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Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe Alpaslan Öztürk
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alpaslan akıllı davrandı, Fener'e gelseydi 18 e giremeDi.galatasarayda direk oynar

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