Alpaslan Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Alpaslan Öztürk'ün oynadığı mevkii ve takımlar...

19 Haziran’da başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray Futbol Kulübü, yeni sezondaki ilk transferini duyurdu. Geçtiğimiz sezon Göztepe’de forma giyen Alparslan Öztürk, yeni sezon için Galatasaray ile anlaştı. 27 yaşındaki Alparslan Öztürk, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Alparslan Öztürk kimdir?

GALATASARAY’DAN İLK TRANSFER!

Galatasaray Kulübü’nün KAP’a yaptığı açıklamada, geçen sezon Göztepe forması giyen 27 yaşındaki Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı kırmızılı ekip, ilk iki sezon 5 milyon TL, son sezon ise 6 milyon TL sabit maaş ödeyecek.

ALPARSLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

16 Temmuz 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde doğan Alpaslan Öztürk, kariyerine Beerschot kulübünde başladı.

Daha sonrasında Birmingham City'de 2 yıl top koşturan Öztürk, Belçika'ya geri döndü ve 2013 yılında Standard Liege'ye imza attı.

Belçika ve Türkiye milli takımlarının çeşitli alt takımlarında forma şansı bulan Alpaslan Öztürk, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

2017'de Elazığspor'a imza atan Öztürk, 2018'de İzmir'in ekibi Göztepe'yle sözleşme imzaladı. 3 yıl burada oynayan 27 yaşındaki stoper, sözleşmesi bittikten sonra Süper Lig devlerinden Galatasaray'la ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1.86'lık defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.



