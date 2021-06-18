Alpaslan Öztürk yasaklamıştı! Ebru Şancı'dan taytlı poz

Galatasaray'a transfer haberleriyle gündeme gelen Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Eşiyle ve çocuklarıyla günlük hayatından kesitler paylaşan ve zaman zaman da futbolcu eşine takılan Şancı eşinin koyduğu kurallara da uymaya özen gösteriyor.

Yaptığı bir açıklamada Şancı"Asla spor yaparken video paylaşamıyorum, yasak. Taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermiyor" demişti ancak bu sefer ezber bozdu.

Çocuklarıyla parkta olan Ebru Şancı o anlardan bir fotoğrafını paylaştı. Şancı pozuna ise "Güneş biraz zorladı tabii" notunu düştü. Hayranları eski modelin fit fiziğine ise beğeni yağdırdı.

Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk paylaşıma "Güneşim benim" notunu düştü.

