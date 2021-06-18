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  4. Alpaslan Öztürk yasaklamıştı! Ebru Şancı'dan taytlı poz

Alpaslan Öztürk yasaklamıştı! Ebru Şancı'dan taytlı poz

18.06.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a transfer haberleriyle gündemde olan Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şancı ezber bozdu ve taytlı bir pozunu paylaştı.

Alpaslan Öztürk yasaklamıştı! Ebru Şancı'dan taytlı poz

Galatasaray'a transfer haberleriyle gündeme gelen Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Eşiyle ve çocuklarıyla günlük hayatından kesitler paylaşan ve zaman zaman da futbolcu eşine takılan Şancı eşinin koyduğu kurallara da uymaya özen gösteriyor.

Yaptığı bir açıklamada Şancı"Asla spor yaparken video paylaşamıyorum, yasak. Taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermiyor" demişti ancak bu sefer ezber bozdu.

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Çocuklarıyla parkta olan Ebru Şancı o anlardan bir fotoğrafını paylaştı. Şancı pozuna ise "Güneş biraz zorladı tabii" notunu düştü. Hayranları eski modelin fit fiziğine ise beğeni yağdırdı.

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Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk paylaşıma "Güneşim benim" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu Tayt nedir yatak odasında giyilir dışarıda vucut ön arkası net ortada bazı kadınlar çocuklarının yanındada giyince etraf kadına bakınca çovukları utanıyor ama o kadınlar utanmıyor bedenlerinidaraltıp tehşir edip sergilemek ne demek kadının bir ağırlığı bir kalitesi vardı yazık
tayta mini eteğe izin vermiyormuş sanki seni caminin önünde görmüşte beğenmiş senin için tayt en uzun elbise

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