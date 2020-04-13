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Alper Kul: Baskı altındayım, kurtarın beni

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 16:37 | Son Güncelleme

Güldür Güldür Show programında İsmail karakteri ile uzun süredir ekranlarda ve sahnelerde yer alan Alper Kul, herkesin aynı modda olduğunu ve destek olmak amaçlı olarak video mesajı paylaşmak istediğini belirtti.

Alper Kul: Baskı altındayım, kurtarın beni

Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncu Alper Kul sosyal medyadan güldüren bir paylaşım yaptı.
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Instagram hesabından video yayınlayan oyuncu herkesin evlerinde olduğunu ve zor zamanlar geçirmekte olduğumuzu vurgulayarak açıklamalar yaptı.

Videonun aralarında ise “kurtarın beni, baskı altındayım, alın beni buradan, yardım edin lütfen' yazılı kağıtlar gösterdi.

Güldür Güldür Show'da birlikte rol aldığı eşi Aylin Kontante'nin sesi de videoda arka planda yer aldı. Alper Kul hayranları oyuncunun bu paylaşımına bir hayli güldü.

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alper kul, Alper Kul ile Aylin Kontante,

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