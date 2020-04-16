Alper Kul saçlı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Oyuncu eşi Aylin Kontante ile birlikte ev karantinası günlerini geçiren ve sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolar ile takipçilerinin karşısına çıkan Alper Kul, bu defa da TBT gününe dair bir paylaşımda bulundu ve sevenlerini yıllar önce kadrosunda bulunduğu Kınalı Kar dizisinin setine götürdü.

Dizide çekilmiş bir at binme sahnesine dair fotoğrafı Twitter hesabına yükleyen başarılı oyuncu, bu kare üzerinden bindiği ata ses verdiği ve onun ağzından yazdığı esprili bir metni takipçileriyle paylaştı:

“Kınalı Kar adlı dizide Alper Kul'la birlikte oynadığımız bir sahne. Yıl 2001. Ben sonrasında dramalara devam ederken, Alper kafasındaki peruğu çıkarıp şansını komedilerde denedi. Yolu açık olsun, iyi insandır. Arpamı, yulafımı hiç eksik etmedi.”

