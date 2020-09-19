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Alper Potuk Ankaragücü yolunda

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk Ankaragücü ile anlaştı. Deneyimli futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek üzere Ankara’ya gidiyor.

Alper Potuk Ankaragücü yolunda

Fenerbahçe'nin sezon başında yollarını ayırdığı Alper Potuk Ankaragücü ile anlaştı. 30 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek üzere Ankara’ya gidiyor.

Eskişehirspor altyapısından yetişen Alper Potuk 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli takımda 1 şampiyonluk, 1 Süper Kupa mutluluğu yaşayan Alper bu sezon başında takımıyla vedalaştı.

Bu arada Göztepe genç oyuncularından Serkan Bakan'la da yollarını ayırdı. Serkan'ın 3. Lig ekibi Edirnespor'la anlaştığı açıklandı.

(TRT SPOR)

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