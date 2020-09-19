Alper Potuk Ankaragücü yolunda

Fenerbahçe'nin sezon başında yollarını ayırdığı Alper Potuk Ankaragücü ile anlaştı. 30 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek üzere Ankara’ya gidiyor.
Eskişehirspor altyapısından yetişen Alper Potuk 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli takımda 1 şampiyonluk, 1 Süper Kupa mutluluğu yaşayan Alper bu sezon başında takımıyla vedalaştı.
Bu arada Göztepe genç oyuncularından Serkan Bakan'la da yollarını ayırdı. Serkan'ın 3. Lig ekibi Edirnespor'la anlaştığı açıklandı.
(TRT SPOR)
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