Alper Potuk Beşiktaş'a önerildi

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Alper Potuk ve Fenerbahçe'nin yolları ayrılmıştı. Bu hamle sonrasında tecrübeli futbolcu, istediği kulübe bedelsiz olarak gitme şansını yakaladı. Oyuncunun menajerinin Alper'i Beşiktaş'a teklif ettiği ancak olumlu yanıt alamadığı öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Alper'e sıcak bakmadığı vurgulandı.

Sarı-Lacivertli ekipte istikrarsız bir grafik çizen tecrübeli oyuncunun aldığı maaş da uzun süre konuşulmuştu. Alper ücretinde indirime gitmesine rağmen Fenerbahçe kariyeri uzun sürmedi. Sergen Yalçın'ın yönetime listeyi verdiği ve bu oyuncular dışında herhangi bir futbolcuyu istemediği kaydedildi.

(AKŞAM)



