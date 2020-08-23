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Alper Potuk Beşiktaş'a önerildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin mukavelesini karşılıklı feshettiği deneyimli futbolcu, Beşiktaş'a teklif edildi ancak menajerin yaptığı bu öneriye Kara Kartal sıcak bakmadı.

Alper Potuk Beşiktaş'a önerildi

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Alper Potuk ve Fenerbahçe'nin yolları ayrılmıştı. Bu hamle sonrasında tecrübeli futbolcu, istediği kulübe bedelsiz olarak gitme şansını yakaladı. Oyuncunun menajerinin Alper'i Beşiktaş'a teklif ettiği ancak olumlu yanıt alamadığı öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Alper'e sıcak bakmadığı vurgulandı.

Sarı-Lacivertli ekipte istikrarsız bir grafik çizen tecrübeli oyuncunun aldığı maaş da uzun süre konuşulmuştu. Alper ücretinde indirime gitmesine rağmen Fenerbahçe kariyeri uzun sürmedi. Sergen Yalçın'ın yönetime listeyi verdiği ve bu oyuncular dışında herhangi bir futbolcuyu istemediği kaydedildi.

(AKŞAM)

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