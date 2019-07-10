SPOR

Alperen Acet'ten gümüş madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.07.2019 22:19 | Son Güncelleme

Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Alperen Acet, yüksek atlamada gümüş madalya kazandı

Alperen Acet'ten gümüş madalya

İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 2019 Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'den gümüş madalya geldi. Yüksek atlama branşında 2.24 metre atlayan Alperen Acet, Türkiye adına gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
alperen acet yüksek atlama üniversite yaz oyunları 2019

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