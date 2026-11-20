Ara transfer dönemi için kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, geleceğe yönelik önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin genç kaleci için Konyaspor'la yürüttüğü görüşmelerde dikkat çeken bir noktaya gelindi.

KONYASPOR İLE TEMASLAR BAŞLADI

Yeni sezonun ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı hedefleyen Trabzonspor, kaleci rotasyonu için genç bir ismi gündemine aldı. Bordo-mavililer, Deniz Ertaş'ın transferi konusunda Konyaspor yönetimiyle masaya oturdu.

TRANSFERDE İMZA AŞAMASINA GELİNDİ

İki kulüp arasındaki görüşmelerin kısa sürede önemli mesafe katettiği ve transferin imza aşamasına geldiği belirtildi. Trabzonspor'un 21 yaşındaki kaleci için Konyaspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Deniz Ertaş ile bordo-mavili ekip arasındaki görüşmeler ise devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Deniz Ertaş, geçtiğimiz yıl Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduğu dönemde de Trabzonspor'un radarına girmişti. Ancak o dönemde taraflar arasında anlaşma sağlanamamış ve genç kalecinin transferi gerçekleşmemişti.

BU SEZON 4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Konyaspor formasıyla bu sezon 4 karşılaşmada görev alan Deniz Ertaş, söz konusu maçlarda kalesinde 9 gol gördü. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen genç file bekçisinin yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.