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Alperen Duymaz'dan bomba Melisa Aslı Pamuk açıklaması! ''Bana küfrederek seti terk etti''

11.01.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin yeni projesi EGO dizisinde partner olan Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk arasında sette gerginlik yaşandığı haberleri gündeme gelmişti. Bu haberlerin magazin gündemine yansımasının ardından Alperen Duymaz'dan setteki gerginlik sonrası ilk açıklama geldi. Duymaz, partneri Melisa Aslı Pamuk'a adeta ateş püskürdü....

Alperen Duymaz'dan bomba Melisa Aslı Pamuk açıklaması! ''Bana küfrederek seti terk etti''

Fox'un yeni dizi EGO'da partner olan Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk arasında sette büyük bir gerginlik yaşandığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Alperen Duymaz "EGO" setinde yaşanan gerginlik sonrası sessizliğini bozdu.

Alperen Duymaz konu hakkında sessizliğini bozdu ve twitter hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. İşte Duymaz'ın o açıklaması;

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“Melisa’nın genel olarak sete geç çıkıp ekibi bekletiyor olmasına anlam vermeye çalışırken bizler, işimizin yoğunluğu sebebiyle o gün ki geç gelişinin sebebini sordum ’ne oldu neden geç kaldın Melisa?’ gelen ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavrın ardından sinirlendim ve mesafeli davrandım. Ekibin karşısında mahçup olan Melisa yaklaşık 20 dakika sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı. Bu tartışmanın sonucunda melisa bana küfrederek seti terk etti.

Ben haklarımı korumaya çalıştım ve çalışıyorum. İnsanlar işlerinin gerektirdiği saatlerde işlerinde olurlar, herhangi bir aksaklıkta da açıklama yaparlar. Tüm ekibin hazır bir şekilde Melisa’yı beklemesini ve Melisa’nın hiçbir şey yokmuşçasına pişkince gülerek koyduğu ciddiyetsiz tavrı hazmedemedim. Açıklama yapmak zorunda kalmayabilirdim ama çıkan yanlış ve yalan, gerçeği yansıtmayan bu haberlere bir cevap vermek istedim. Gündeminizi böyle bir şey için meşgul ettiysem özürlerimi iletir saygımı sunarım.”

TAKİPTEN ÇIKARTMIŞTI

Alperen Duymaz EGO setinde Melisa Aslı Pamuk’la gerginlik yaşamış ve partnerini takipten çıkarmıştı. Pamuk’u takipten çıkan ikili yaşanan gerginliğe rağmen işlerine profesyonel bir şekilde devam ediyorlardı.

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Alperen Duymaz Melisa Aslı Pamuk magazin

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