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Alperen Şengün, Portland karşısında double double yaptı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2024 10:39 | Son Güncelleme:
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NBA’de Houston Rockets, sahasında karşı karşıya geldiği Portland Trail Blazers’a 137-131’lik skorla kaybetti. Houston’da Alperen Şengün 40 dakika oynadığı maçta 30 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 1 top çalma ile mücadele etti.

NBA’de normal sezon 8 müsabaka ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers’a uzatmalarda 137-131’lik skorla mağlup oldu. Ligdeki 13. galibiyetini elde eden Portland’da Anfernee Simons 33 sayı, 6 ribaund, Jerami Grant 21 sayı, 9 asist ve Malcolm Brogdon 19 sayı, 6 asistle oynadı. Bu sezonki 23. yenilgisini alan Houston’da ise Alperen Şengün 40 dakika parkede kaldı ve 30 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 1 top çalma ile mücadele ederek takımın en skoreri oldu. Ayrıca Jalen Green 29 sayı, 3 asist ve Fred VanVleet de 18 sayı, 7 asistle katkıda bulundu.

CEDİ OSMAN’IN TAKIMI SAN ANTONİO EVİNDE KAYIP

Oklahoma City Thunder deplasmanda karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs’ü 140-114 mağlup etti ve 31. galibiyetini kazandı. Oklahoma’da Shai Gilgeous Alexander 32 sayı, 10 asist, Aaron Wiggins 22 sayı, 3 ribaund ve Chet Holmgren 17 sayı, 9 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligdeki 36. mağlubiyetini alan San Antonio’da ise milli basketbolcu Cedi Osman 14 dakikada 9 sayı, 1 blok ile oynarken, Victor Wembanyama 24 sayı, 12 ribaund ve Devin Vassell da 21 sayı, 7 asist ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons 113 - 106 Charlotte Hornets
Washington Wizards 107 - 118 Minnesota Timberwolves
Miami Heat 96 - 105 Memphis Grizzlies
Houston Rockets 131 - 137 Portland Trail Blazers
Milwaukee Bucks 126 - 116 Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks 109 - 132 Phoenix Suns
San Antonio Spurs 114 - 140 Oklahoma City Thunder
Golden State Warriors 134 - 112 Atlanta Hawks

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