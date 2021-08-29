Altay 0-2 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 55. dakikada Enner Valencia attı. Ferdi Kadıoğlu, Valencia'nın golünde asisti yapan oyuncu olarak yıldızlaştı.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Kim Min-Jae ve Ferdi Kadıoğlu sakatlık yaşayarak maça devam edemedi.

Altay deplasmanında oynadığı üst üste 5. lig maçını kazanan Fenerbahçe, puanını 9 yaparak ilk 3 haftayı kayıpsız ve gol yemeden kapattı. İlk 2 haftayı galibiyetle geçen Altay ise ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.

Milli aradan sonra Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak. Altay ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

FENERBAHÇE'DEN 38 YIL SONRA AYNI BAŞARI

Fenerbahçe, 1983/84'ten bu yana ilk kez bir lig sezonunun ilk üç maçını gol yemeden kazandı.

VITOR PEREIRA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde geçen hafta 2-0 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inden farklı olarak Mbwana Samatta'nın yerine Enner Valencia'ya şans verdi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye 3 gol atan Valencia, ligde bu sezon ilk kez sahaya 11'de çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte HJK Helsinki maçına ilk 11'de başlayan Miha Zajc ile Mesut Özil, Altay karşısında forma giymedi. Zajc'ın yedek kulübesinde yer aldığı müsabakada Mesut Özil, İzmir'e getirilmesine rağmen kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadı.

MUSTAFA DENİZLİ, İLK 11'İNİ BOZDU

Ligin ilk 2 haftasında ilk 11'inde değişiklik yapmayan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe karşısında 1 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı ekipte Martin Rodriguez'in yerine Eric Björkander oynadı.

ALTAY TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Ligde ilk haftadaki Yukatel Kayserispor maçının ardından iç sahada ikinci karşılaşmasına çıkan Altay'da taraftarlar, ilk haftaya göre Fenerbahçe mücadelesine daha fazla ilgi gösterdi.

MESUT ÖZİL SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

Süper Lig'de Altay maçı için İzmir'e getirilen Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

33' dakikada rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerini de geçtikten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36' dakikada Pinares'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Teisserand'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Kappel'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

43' dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

47' dakikada Muhammed Gümüşkaya’nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Valencia’nın şutu kalecinin son anda müdahalesiyle kornere çıktı.

51' dakikada Altay ceza sahasının sol çaprazında topla birlikte rakiplerini tek tek geçen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayının sol köşesinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara

gönderdi. 0-1

55' dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun soldan verdiği ara pasta kale önünde topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

MAÇ SONUCU: Altay 0-2 Fenerbahçe



