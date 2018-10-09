Altay'a Fatih Terim'den önce evet, sonra ret!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Altay'a önce 'evet' dedi. Sonra ise reddetti. Siyah-beyazlıların geçen hafta Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a İzmir'de özel müsabaka oynama konusunda teklif götürdüğü ancak 3 kulüpten de olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İzmir ekibinin teklifini ilk önce kabul etse de daha sonra sarı-kırmızılılar bu karardan vazgeçti.
Altay'ın rakip bulamaması halinde hafta sonunda U21 takımıyla hazırlık maçı oynaması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda, Ümit Milli Takım'da yer alan ön libero Atakan ve tedavisi süren İbrahim Öztürk dışında eksik yok. (DHA)
Valbuena'nın Başakşehir maçındaki gülen görüntüsü Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti
Sinan Engin: Aatif, Benzia ve Slimani üçlüsü, Nabil Dirar'ı oynatmak için Cocu'ya baskı yapıyorlar
Manuel Fernandes: Devre arasında ayrılabilirim...
Kadın futbolcu Laura Merrin büyülüyor
Cristiano Ronaldo'ya bir tecavüz suçlaması daha
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz Fatih Terim'e teklif yapacak
Galatasaray Niasse'nin kiralanması konusunda Everton ile anlaştı
Konyaspor - Beşiktaş U21 maçında Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet darp edildi
Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı
Beşiktaş istemedi, Barcelona'ya gidiyor
Ronaldo Paris Hilton'un avukatıyla anlaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum