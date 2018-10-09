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Altay'a Fatih Terim'den önce evet, sonra ret!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, milli maç arasında hazırlık maçı oynamak için rakip arıyor.

Altay'a Fatih Terim'den önce evet, sonra ret!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Altay'a önce 'evet' dedi. Sonra ise reddetti. Siyah-beyazlıların geçen hafta Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a İzmir'de özel müsabaka oynama konusunda teklif götürdüğü ancak 3 kulüpten de olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İzmir ekibinin teklifini ilk önce kabul etse de daha sonra sarı-kırmızılılar bu karardan vazgeçti.

Altay'ın rakip bulamaması halinde hafta sonunda U21 takımıyla hazırlık maçı oynaması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda, Ümit Milli Takım'da yer alan ön libero Atakan ve tedavisi süren İbrahim Öztürk dışında eksik yok. (DHA)

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