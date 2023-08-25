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Altay, Barthez'in bıraktığı yerden devam edecek! Manchester United'da forma numarası belli oldu

25.08.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kaleci arayışında mutlu sona ulaştı. Livakovic ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın da takımdan ayrılmasına onay verdi. Bu hamlenin ardından Manchester United cephesi Altay Bayındır'ı sağlık kontrollerinden geçirdi. Manchester United ile her konuda anlaşan milli oyuncumuzun forma numarası da belli oldu.

Altay, Barthez'in bıraktığı yerden devam edecek! Manchester United'da forma numarası belli oldu
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala özellikle kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir listesinde bulunan ve görüşmeler gerçekleştirdiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.

ALTAY BAYINDIR GİDİYOR

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Livakovic transferinin ardından forma şansı bulma ihtimali kalmayan Altay Bayındır, menajeriyle birlikte takım arayışlarına başlamıştı. Kısa süre içinde istediği teklifleri alan Altay Bayındır'a sevindiren haber İngiltere'den geldi. Manchester United cephesi Altay Bayındır transferini bitirdi.

İŞTE FORMA NUMARASI

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Altay Bayındır'ın forma numarası belli oldu. 1 numaranın boş olmasını değerlendiren milli kaleci, tıpkı Manchester United efsanesi Fabien Barthez gibi 1 numaralı formayı terletecek. Fenerbahçe bu transferden 7 milyon euro bonservis ücreti alacak.

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