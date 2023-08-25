Altay, Barthez'in bıraktığı yerden devam edecek! Manchester United'da forma numarası belli oldu

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala özellikle kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir listesinde bulunan ve görüşmeler gerçekleştirdiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.

ALTAY BAYINDIR GİDİYOR

Livakovic transferinin ardından forma şansı bulma ihtimali kalmayan Altay Bayındır, menajeriyle birlikte takım arayışlarına başlamıştı. Kısa süre içinde istediği teklifleri alan Altay Bayındır'a sevindiren haber İngiltere'den geldi. Manchester United cephesi Altay Bayındır transferini bitirdi.

İŞTE FORMA NUMARASI

Altay Bayındır'ın forma numarası belli oldu. 1 numaranın boş olmasını değerlendiren milli kaleci, tıpkı Manchester United efsanesi Fabien Barthez gibi 1 numaralı formayı terletecek. Fenerbahçe bu transferden 7 milyon euro bonservis ücreti alacak.

