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  4. Altay Bayındır'ı üzen haber Manchester United'dan geldi! Daha resmi maça bile çıkmadan başka kaleciyle görüşüyorlar...

Altay Bayındır'ı üzen haber Manchester United'dan geldi! Daha resmi maça bile çıkmadan başka kaleciyle görüşüyorlar...

26.10.2023 13:45 | Son Güncelleme:
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Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Andre Onana'nın arkasında forma şansı bekliyordu. Yakın zamanda Afrika Kupası'na gidecek Onana'nın yerine kaleyi koruması beklenen Altay Bayındır'a üzen haber geldi.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United yönetiminden ilginç bir hamle geldi. Onana'nın yerine kadroya katılan Altay Bayındır için kararını veren İngiliz devi yeni bir kaleciyle görüşmelere başladı.

DAHA RESMİ MAÇA ÇIKAMADI

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Manchester United formasıyla henüz resmi maça çıkamayan Altay Bayındır, İngiltere medyasında çıkan bu haberler sarsıldı. Eski oyuncusu De Gea ile görüşmelere başlayan Manchester United yönetimi, devre arasında İspanyol kaleciyi kadrosuna katmayı planlıyor.

ŞU AN KULÜPSÜZ DURUMDA

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32 yaşındaki oyuncunun 12 yıllık Manchester United kariyeri geçtiğimiz yaz döneminde sona ermiş ve takımdan ayrılmıştı. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple anlaşma imzalayamayan De Gea'nın devre arasında takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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