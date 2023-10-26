Altay Bayındır'ı üzen haber Manchester United'dan geldi! Daha resmi maça bile çıkmadan başka kaleciyle görüşüyorlar...

Manchester United yönetiminden ilginç bir hamle geldi. Onana'nın yerine kadroya katılan Altay Bayındır için kararını veren İngiliz devi yeni bir kaleciyle görüşmelere başladı.

DAHA RESMİ MAÇA ÇIKAMADI

Manchester United formasıyla henüz resmi maça çıkamayan Altay Bayındır, İngiltere medyasında çıkan bu haberler sarsıldı. Eski oyuncusu De Gea ile görüşmelere başlayan Manchester United yönetimi, devre arasında İspanyol kaleciyi kadrosuna katmayı planlıyor.

ŞU AN KULÜPSÜZ DURUMDA

32 yaşındaki oyuncunun 12 yıllık Manchester United kariyeri geçtiğimiz yaz döneminde sona ermiş ve takımdan ayrılmıştı. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple anlaşma imzalayamayan De Gea'nın devre arasında takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.





