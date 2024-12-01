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Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.12.2024 10:30
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Manchester United kalecisi Altay Bayındır, fazla forma şansı bulamadığı İngiliz takımından ayrılıyor. Süper Lig'e dönme konusuna sıcak bakan milli kaleci, Galatasaray'ın sezon sonunda Muslera ile yollarını ayıracak olmasını fırsat bilip sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı.

Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrama yapan Altay Bayındır, İngiliz devinde istediği forma şansını bulamamıştı. Kariyerinin bu döneminde daha çok forma giymek isteyen Altay, Süper Lig'e geri dönme kararı aldı.

GALATASARAY İLE ANLAŞMAK ÜZERE

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Galatasaray, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılara yeşil ışık yakan milli kaleci, Galatasaray'da önümüzdeki sezondan itibaren birinci kaleci olmak istediğini yönetime iletti.

OKAN BURUK SICAK BAKIYOR

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Kaleye yerli bir ismin gelmesine sıcak bakan Okan Buruk, Muslera'nın ayrılığı sonrası Altay Bayındır hamlesine okey verdi.

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ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır galatasaray
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