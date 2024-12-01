Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrama yapan Altay Bayındır, İngiliz devinde istediği forma şansını bulamamıştı. Kariyerinin bu döneminde daha çok forma giymek isteyen Altay, Süper Lig'e geri dönme kararı aldı.

GALATASARAY İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Galatasaray, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılara yeşil ışık yakan milli kaleci, Galatasaray'da önümüzdeki sezondan itibaren birinci kaleci olmak istediğini yönetime iletti.

OKAN BURUK SICAK BAKIYOR

Kaleye yerli bir ismin gelmesine sıcak bakan Okan Buruk, Muslera'nın ayrılığı sonrası Altay Bayındır hamlesine okey verdi.