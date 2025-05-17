Altay Bayındır Türkiye'ye geri dönüyor! Fenerbahçe'nin ezeli rakibiyle el sıkıştı

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş, Altay Bayındır'ı renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Manchester United'dan sezon sonu ayrılacak olan milli kaleci için girişimler resmen başladı.

"TÜRKİYE'DE HER TAKIMDA OYNARIM"

Geçtiğimiz aylarda yapılan röportajda transfer iddialarına yanıt veren Altay Bayındır, kendisinin profesyonel bir futbolcu olduğunu ve Fenerbahçe'den başka Türk takımlarında da oynayabileceğini söylemişti.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

Mert Günok'un yanına kaleci arayan Beşiktaş, Altay için Solskjaer'in de onay vermesinin ardından harekete geçti. Prensip anlaşmasına varılan Altay Bayındır konusunda sezon sonunda resmi hamleler yapılacak.