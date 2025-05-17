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Altay Bayındır Türkiye'ye geri dönüyor! Fenerbahçe'nin ezeli rakibiyle el sıkıştı

Bu sezon Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan Altay Bayındır takımdan ayrılmaya karar verdi. Transfer olduğundan beri yedek kulübesine hapsolan milli kaleci, kariyerinin bu döneminde forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Menajerine bu fikrini ileten Altay Bayındır, İstanbul'a haber yolladı.

Altay Bayındır Türkiye'ye geri dönüyor! Fenerbahçe'nin ezeli rakibiyle el sıkıştı
Emre Şen
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş, Altay Bayındır'ı renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Manchester United'dan sezon sonu ayrılacak olan milli kaleci için girişimler resmen başladı.

"TÜRKİYE'DE HER TAKIMDA OYNARIM"

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Geçtiğimiz aylarda yapılan röportajda transfer iddialarına yanıt veren Altay Bayındır, kendisinin profesyonel bir futbolcu olduğunu ve Fenerbahçe'den başka Türk takımlarında da oynayabileceğini söylemişti.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

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Mert Günok'un yanına kaleci arayan Beşiktaş, Altay için Solskjaer'in de onay vermesinin ardından harekete geçti. Prensip anlaşmasına varılan Altay Bayındır konusunda sezon sonunda resmi hamleler yapılacak.

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Altay Bayındır beşiktaş fenerbahçe transfer haberleri
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