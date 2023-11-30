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Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi! Maç sonunda ilk adresi Muslera'nın yanı oldu

30.11.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. İngiliz ekibinin kalecilerinden olan Altay Bayındır, maç sonunda Muslera'nın yanına giderek sarıldı.

Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi! Maç sonunda ilk adresi Muslera'nın yanı oldu
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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RAMS Park'ta 51 bin 741 taraftar önünde oynanan maçın 11. dakikasında İngiliz temsilcisi, 19 yaşındaki Alejandro Garnacho'nun golüyle 1-0 öne geçti. "Kırmızılar" mücadelenin 18. dakikasında Bruno Fernandes ile skoru 2-0'a getirdi. Pozisyonlar üreten Galatasaray, aradığı golü 29. dakikada Hakim Ziyech'in ayağından buldu. Mücadelenin devre arasına konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya maçı çevirme umuduyla giren Galatasaray, Scott McTominay'ın 55. dakikada bulduğu golle bir kez daha 2 farklı geri düştü. Maçın kontrolünü elinde tutan ve topa daha çok sahip olan Galatasaray, 62. dakikada Ziyech'in serbest vuruştan golüyle farkı yeniden 1'e düşürdü ve umutlandı. Taraftarının desteğiyle baskısını artıran "Cimbom" maça 60. dakikada dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun 71. dakikadaki golüyle 3-3'lük eşitliği sağladı. Kalan bölümde Manchester United'ın girdiği birçok pozisyona rağmen kalesinde gole izin vermeyen sarı-kırmızılı takım, maçı berabere bitirdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 5'e, Manchester United ise 4'e yükseltti.

ALTAY BAYINDIR-MUSLERA

Maç sonrası Muslera ile hasret gidermek isteyen Altay Bayındır, kendi yedek kulübesinden ayrılarak Muslera'ya doğru gitti. Kısa bir sohbet eden ikili sonrasında sarılarak sahadan ayrıldı.

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