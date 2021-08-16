SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Altay
  4. Altay'da Bamba gönüllere taht kurdu

Altay'da Bamba gönüllere taht kurdu

16.08.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen ve ilk hafta maçında evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Altay'da yeni golcü Daouda Bamba gönüllere taht kurdu.

Altay'da Bamba gönüllere taht kurdu

Norveç'in Brann takımından transfer edilen Fildişi Sahilli golcü ilk maçında 2 gol birden atarak transferde tam isabet olduğunu gösterdi. Maçın 8 ve 45+1'inci dakikalarında ağları sarsan 26 yaşındaki golcü, müsabakanın erken kopmasını sağlarken, gollerin yanı sıra oynadığı futbolla da camianın beğenisini kazandı.

Ligin 2. haftasında cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak siyah beyazlılarda yeni transferlerden Serge Aka'nın da lisansı çıktı. Kayserispor karşısında görev alamayan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun Alanyaspor deplasmanında görev verilmesi durumunda oynayacağı belirtildi.

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ı da bitirmek üzere. Altay'ın Ahmed Yasser Rayan için kulübü Al Ahly ile devam eden görüşmelerde sona geldiği, 23 yaşındaki Mısırlı oyuncunun kiralama bedeli olarak 300 bin dolar ödeyeceği ifade edildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
200 ton su tahliye edildi! Çaresizce selde kaybolan nişanlısını arıyor200 ton su tahliye edildi! Çaresizce selde kaybolan nişanlısını arıyor
PARTNERKadın ve erkekleri karşılaştırdı! Güldüren fotoğrafKadın ve erkekleri karşılaştırdı! Güldüren fotoğraf
Mustafa Denizli imzayı attı!Mustafa Denizli imzayı attı!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Altay

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Kaçmaya çalışanlar uçaklara akın ediyor

Kaçmaya çalışanlar uçaklara akın ediyor

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Samatta, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Samatta, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı!

Ozan Tufan'dan canlı yayında olay görüntü

Ozan Tufan'dan canlı yayında olay görüntü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.