Altay'da seçim sonrası bıçaklı saldırı! Çağdaş Özuş hastaneye kaldırıldı

Altay Spor Kulübü’nün eski üyelerinden ve görevi bırakan başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun kuzeni Çağdaş Özuş, arabasına bineceği sırada önünü kesen bir grup taraftar tarafından bıçaklandı. Güvenlik görevlileri duruma hemen müdahale ederek taraftar grubunu dağıttı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bacağından bıçaklanan Özuş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek Tepecik Araştırma Hastanesi'nde tedavi adına alındı. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA

Öte yandan Altay'da düzenlenen olağanüstü genel kurulda tartışan taraftarlar arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.



