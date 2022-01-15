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Altay'da yeni hoca belli oldu! İşte Mustafa Denizli'nin yerine gelen teknik direktör

15.01.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Altay'da Mustafa Denizli'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mert Nobre getirildi. Mustafa Denizli'nin yardımcılığını da yapan Nobre'nin göreve getirilmesiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Altay'da yeni hoca belli oldu! İşte Mustafa Denizli'nin yerine gelen teknik direktör

Süper Lig'in İzmir temsilcisi Altay'da 13 maça çıkan galibiyet hasretinin ardından teknik direktör Mustafa Denizli'yle yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü tanıdık bir isim oldu.

"LİGİ VE SEZON BAŞINDAN BU YANA OYUNCULARIMIZI EN İYİ TANIYAN TEKNİK DİREKTÖR"

Mustafa Denizli'yle yolları ayıran Altay teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik Direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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