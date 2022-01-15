Altay'da yeni hoca belli oldu! İşte Mustafa Denizli'nin yerine gelen teknik direktör

Süper Lig'in İzmir temsilcisi Altay'da 13 maça çıkan galibiyet hasretinin ardından teknik direktör Mustafa Denizli'yle yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü tanıdık bir isim oldu.
Mustafa Denizli'yle yolları ayıran Altay teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik Direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.