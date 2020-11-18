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Altay'ın eski başkanlarından Tuğrul Koparan hayatını kaybetti

FUTBOL HABERLERİ  | 18.11.2020 09:39 | Son Güncelleme

Altay'ın eski başkanlarından Tuğrul Koparan, 68 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Altay'ın eski başkanlarından Tuğrul Koparan hayatını kaybetti

Altay Kulübü'nün eski başkanı Tuğrul Koparan hayatını kaybetti. Altay'da 1988-1990 yılları arasında başkanlık görevi yürüten Tuğrul Koparan, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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68 yaşındaki Tuğrul Koparan daha sonra Urla Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Rahatsızlığının artması sonucu Koparan dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Koparan, memleketi Denizli'de toprağa verilecek.

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ALTAY'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Koparan'ın vefatıyla ilgili Altay Spor Kulübü de bir mesaj yayınladı. Siyah-beyazlı kulüp mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzde 1988-90 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan, renkli kişiliği ve sevgisi ile kulübümüze büyük hizmetler vermiş olan Tuğrul Koparan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Sn. Koparan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz."

ÖZET | Türkiye-Rusya: 3-2ÖZET | Türkiye-Rusya: 3-2


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