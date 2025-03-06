Altay Kar Fırtınası nedir? Neden Altay adı verildi?

Tipi ya da kar fırtınası adı ile bilinen hava olayı canlıların yaşamlarını büyük oranda ve genel olarak olumsuz yönde etkileyen olaylardandır. Her ne kadar izlemesi keyifli olarak kabul edilen manzaralar oluştursa da kar fırtınaları ile gelen yoğun kar yağışı hem köylerde hem de şehirlerde yaşamın olağan akışını sekteye uğratabilir.

Altay kar fırtınası nedir?

Sibirya kökenli bir soğuk hava akımı olarak tanımlanan Altay kar fırtınası adını Altay dağlarından almıştır. 2025 yılının şubat ayında Altay dağlarından kaynaklı olarak gelen ve Türkiye’nin güneydoğu, doğu bölgelerine bazı durumlarda da batıdaki şehirlerine kadar ulaşabilmiş bir fırtınadır.

Altay kar fırtınası ve benzeri fırtınalar genel olarak çok düşük seviyelerdeki sıcaklıklar, güçlü rüzgarlar ve çok yoğun olarak yaşanan kar ile birlikte yaşanırlar. Kar kalınlıkları çok hızlı bir biçimde artabilir ve bazı bölgelerde bir metreyi de aşabilir.

Altay kar fırtınası ne demektir?

İsmini Altay dağlarından alan Altay kar fırtınası etkili olduğu bölgelerde yoğun kar yağışı olarak kendini göstermiştir. Altay kar fırtınası Türkiye’de çoğu bölgeleri etkilemiştir.

Kar fırtınasına neden Altay adı verildi?

Türk kültürüne bir atıf olması açısından Altay Kar fırtınası adı ile anılan bu fırtına güçlü bir kar fırtınası olmuştur. Soğuk hava olayları ve akımları arasında çok kuvvetli bir etkisi olduğu için bu ismin verildiği bilinmektedir.

Kar fırtınasının Altay adını almasının asıl nedeni Sibirya’nın güney kısmında, Rusya, Çin, Kazakistan ve Moğolistan’ın kesişim noktalarında bulunan Altay dağlarından geliyor olmasıdır. Bu fırtına Altay dağlarından geldiği için adı da Altay kar fırtınası olarak anılmaktadır.