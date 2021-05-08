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Altay, Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı

08.05.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, altyapısından 18 yaşındaki forveti Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattığını açıkladı.

Altay, Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı

TFF 1. Lig'de play-off oynayacak olan Altay, genç forveti Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Sportif direktör İbrahim Akın'la bir araya gelen 18 yaşındaki golcü, kendisini 5 yıl daha siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Kazımcan, "Altyapısından doğup büyüdüğüm, birçok duyguyu yaşadığım kulübümle sözleşme yenilediğim için çok mutluyum. Altay kültürünü benimseyerek sürekli gelişmeye devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hem benim için hem de kulübümüz için hayırlı olsun" dedi.

Sezon başında Galatasaray, Trabzonspor ve Belçika'nın Gent takımının ilgilendiği Karataş için Fransa'nın Lens kulübünün de devrede olduğu iddia edilmişti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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