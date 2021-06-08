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Altay, Martin Linnes'i transfer etmek istiyor

08.06.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Galatasaray ile sözleşmesi biten Norveçli tecrübeli sağ bek Martin Linnes'in transferi için devreye girdi.

Altay, Martin Linnes'i transfer etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, transferde büyük oynuyor. Dış transferde birçok yıldızı gündemine alan İzmir ekibi, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Martin Linnes'e de talip oldu.

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona eren Linnes'i takıma kazandırmak için girişimlere başlandı. 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Galatasaray'a Norveçli sağ beki kazandıran teknik direktör Mustafa Denizli'nin Altay yönetiminden de eski oyuncusunu talep ettiği iddia edildi.

Transfer için tecrübeli çalıştırıcı Denizli'nin, Linnes ile direkt bağlantıya geçerek ikna etmeye çalıştığı da öğrenildi.

İZMİR'E GELMEYE SICAK BAKIYOR

Ocak 2016'da ara transfer döneminde Norveç ekibi Molde'den G.Saray'a transfer olan 29 yaşındaki sağ bek, 5.5 sezondur Türkiye'de forma giyiyor. Martin Linnes'in de Altay'a sıcak baktığı belirtildi. Siyahbeyazlı yönetimin, transfer için maddi şartların oluşması için çaba sarfettiği öğrenildi.


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Altay
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