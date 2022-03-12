SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Altay
  4. Altay, umutlarını taze tuttu! Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan...

Altay, umutlarını taze tuttu! Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan...

12.03.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Altay, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.

Altay, umutlarını taze tuttu! Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan...

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Altay, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 44. dakikada penaltıdan Marco Paixao kaydetti.

Bu sonucun ardından Altay, oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve 29 puanla 17. sırada yer buldu. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada yer aldı.

Altay, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altay'dan Beşiktaş maçı sonrası tepkiAltay'dan Beşiktaş maçı sonrası tepki
Galatasaray nasıl tur atlar? İşte UEFA'nın yeni kuralı!Galatasaray nasıl tur atlar? İşte UEFA'nın yeni kuralı!
Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Altay

En Çok Okunan Haberler

Böyle duyurdu! 'Haritadan silindiler'

Böyle duyurdu! 'Haritadan silindiler'

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

Ünlü isim futbolu bıraktığını duyurdu

Ünlü isim futbolu bıraktığını duyurdu

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Burak Elmas'tan olay sözler!

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Burak Elmas'tan olay sözler!

Gündemi sarsacak belgeyi paylaştı! Neler oluyor?

Gündemi sarsacak belgeyi paylaştı! Neler oluyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..

Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.