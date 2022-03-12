Altay, umutlarını taze tuttu! Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan...

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Altay, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 44. dakikada penaltıdan Marco Paixao kaydetti.

Bu sonucun ardından Altay, oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve 29 puanla 17. sırada yer buldu. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada yer aldı.

Altay, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

