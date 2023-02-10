SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Altay yardım için tek yürek oldu

Altay yardım için tek yürek oldu

10.02.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın futbolcuları, Kahramanmaraş'ta meydana gelip 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası yaraları az da olsa sarmak için tüm Türkiye gibi büyük bir dayanışma örneği gösteren İzmirlilerle omuz omuza verdi.

Altay yardım için tek yürek oldu

Altay'da forma giyen İsveçli Eric Björkander, Portekizli Marco Paixao, takım kaptanı Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Tolga Ünlü, Deniz Kadah ile altyapıda yetişen Eren Karataş, Eren Erdoğan ve Tugay Gündem taraftarlarla birlikte yardım kolilelirini taşıyarak deprem bölgesine gidecek araçlara yükledi.

Foh_eMvX0AETla2

MARCO PAIXAO: "DEPREMİ DUYUNCA AĞLADIM"

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda organize edilen kampanyada yardıma koşan Altaylı futbolcular duyarlı davranışlarıyla alkış topladı. Marco Paixao'ya eşi Melania da eşlik etti. Portekiz basınına konuşan 38 yaşındaki santrfor, olayın şokuyla hemen Hatayspor forması giyen Ruben Ribeiro'yu aradığını ve kendisinin iyi olduğu haberini aldığını dile getirdi. Depremi ilk olarak eşinden duyduğunu belirten Paixao, "Eşim bana söylediğinde ağladım çünkü beş yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve burada bana her zaman mükemmel davranan insanlar için büyük bir takdir kazandım. Yıkılan binaları ve enkazları görmek çok acı veriyor" dedi.

5fdb1a195542800af4d8016d

Pazartesi günü antrenmana gittiklerini ama isteksiz olduklarını ifade eden Marco Paixao, "Psikolojik olarak hepimiz sarsıldık. Kolay değil. Hissettiklerimizi dışa vurmak çok zor. Gafil avlanan ülke hükümeti para toplayarak, kan bağışı veya maddi bağışlar yaparak hasarı hafifletmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Olağanüstü hal ilan edildi, uluslararası yardıma ihtiyaçları var. 2020'de İzmir'de deprem şehri katletti, 16'ncı katta yaşadığım eve dönemediğim için taşındım. Şimdi daha güvenlikli bir evde yaşıyorum, ancak bu yarın yine başımıza gelebilir" diye konuştu.

FoibErGWYAIf6Qz

TARAFTARLAR KAHRAMANMARAŞ'TA

Altay 1914 Taraftarlar Derneği yöneticileri deprem sonrası soluğu Kahramanmaraş'ta aldı. Siyah-beyazlı takımın tribün liderleri AFAD gönüllüsü olarak bölgeye giysi ve erzak yardımında bulundu. Çetin kış şartlarında deprem bölgesine giden 12 Altay taraftarı, depremzedelere yardım etmek için yoğun mesai harcıyor.

TEKNİK ADAM İKİNCİ PLANDA

Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran yönetim, yeni teknik adamı belirleme konusunda aceleci davranmayacak. Başkan Ayhan Dündar'ın liglere ara verilmesi nedeniyle teknik direktör tercihinde hızlı hareket etmeyeceği öğrenildi. İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde camiayı yakından tanıyan bir isimle el sıkışması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cengiz Ünder, eski takım arkadaşına ağlıyor!Cengiz Ünder, eski takım arkadaşına ağlıyor!
Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"
Helal olsun Merih! 1 milyon TL bağışlamıştı... Bir yardım daha! "Ronaldo ile konuştum..."Helal olsun Merih! 1 milyon TL bağışlamıştı... Bir yardım daha! "Ronaldo ile konuştum..."
Anahtar Kelimeler:
deprem Altay spor paixão spor toto ust 10 spor tot spor to portekizli ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

Mert Hakan'dan alkış alan paylaşım!

Mert Hakan'dan alkış alan paylaşım!

Galatasaray'dan Volkan Demirel'e anlamlı çağrı!

Galatasaray'dan Volkan Demirel'e anlamlı çağrı!

Enkazdan 87 saat sonra çıkarılmıştı, Icardi'ye mesaj yolladı!

Enkazdan 87 saat sonra çıkarılmıştı, Icardi'ye mesaj yolladı!

TFF resmen açıkladı! Maçlar ertelendi, Hatayspor ligden çekildi!

TFF resmen açıkladı! Maçlar ertelendi, Hatayspor ligden çekildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.