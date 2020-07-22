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Altaylı Cenk Özkacar Fransa yolcusu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 22.07.2020 12:19 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de Süper Lig hedefini ıskalayan Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'a Fransa'dan iki kulübün talip olduğu öğrenildi.

Altaylı Cenk Özkacar Fransa yolcusu

Bu sezon vitrine çıkıp sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Cenk'i transfer etmek isteyen kulüplerden birinin Lille olduğu iddia edildi.

Altay'ın Cenk transferi konusunda geçen hafta oyuncuya daha önce talip olan Trabzonspor'la prensipte el sıkıştığı ancak 19 yaşındaki savunmacının Karadeniz ekibiyle masaya oturmasına rağmen anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

Bu gelişme üzerine Beşiktaş da devreye girerken siyah-beyazlılarla gerçekleşen temaslardan da sonuç alınamayınca oyuncunun geleceği açısından yurtdışında forma giymesinin daha doğru olacağına karar verildi.

Altay'ın bu transferden en az 1 milyon Euro bonservis bedeli geliri elde etmeyi planladığı kaydedildi. İzmir ekibinin altyapısından yetişen Cenk, ligde 12 maçta, kupada 4 ise karşılaşmada görev alırken, Ümit Milli Takım formasını 2 kez terletti. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.90 boyundaki sol ayaklı stopere daha önce Galatasaray da talip olmuştu.

(DHA)

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