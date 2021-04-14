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Altekma'da Buculjevic sözleşme yeniledi

14.04.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, yeni sezon öncesi iç transferde libero Mehmet'ten sonra Sırp pasör Maksim Buculjevic ile yeniden anlaştı.

Altekma'da Buculjevic sözleşme yeniledi

Efeler Ligi temsilcisi Altekma, pasör Maksim Buculjevic'le tekrar anlaştı.

Sırbistan Milli Takımı'nda da görev yapan 1.92 boyundaki voleybolcu, İzmir ekibinin sezonu 7. sırada tamamlamasında pay sahibi olmuştu.

29 yaşındaki Buculjevic'ten yeni sezonda beklentilerinin daha fazla olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda, tecrübesi ve takıma uyumuyla Maksim yeni sezon kadromuzda bizlerle yeniden birlikte olacak. İzmir’e ve kulübümüze çabuk uyum sağladı, bunu performansına yansıttı. Yeni sezonda üzerine koyarak Altekma'ya daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyor, başarılı bir sezon diliyoruz" diye konuştu.

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