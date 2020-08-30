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Altıeylül vizyon projelerine kavuşuyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla 31 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek açılış ve bir beton atma töreniyle Altıeylül’de her yaştan vatandaşlar için önemli projeler hayata geçmiş olacak.
Projeler her yaştan vatandaşa hizmet verecek
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yapılacak açılışlarla kentte sosyal belediyecilik adına önemli işlere imza atmış olacak. Beton atma töreni yapılacak olan Gazi Mustafa Kemal Yaşam Kompleksi ve Yüzme Havuzu ilçeye yapılacak olan ilk kapalı yüzme havuzu olma özelliğini taşıyor. Yüzme havuzunun yanında, çerisinde bir çok sosyal alanı barındıran tesis, her yaştan vatandaşlara hizmet verecek.
Sultan Alparslan Kültür evi açılıyor
2. Gündoğan mahallesinde bir süre önce yapımı tamamlanan ve açılışı yapılacak olan Sultan Alparslan Kültür Evi ise içerisinde kütüphane, kafeterya, spor salonu, etüt odaları gibi sosyal birimleri barındırıyor. Plevne Millet Kıraathanesinin ardından Altıeylül’ün ikinci millet kıraathanesi olacak olan Sultan Alparslan Kültür Evi’nin park ve yeşil alan düzenlemesi de tamamlandı. Çocukların ve ailelerinin keyifli vakit geçirebilecekleri park alanı da vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak.
Kurdeleyi Bakan Kasapoğlu kesecek
Törenlerle ilgili konuşan Başkan Avcı, “Öncelikle bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın yapacağımız törenlerde bizleri yalnız bırakmaması ve programlarımıza teşrif etmeleri bizleri ayrıca mutlu etti. Asuva Parkın karşısında yapımına başladığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Yüzme Havuzu’nun beton atma törenini gerçekleştireceğiz. Proje ilçemize ve şehrimize ayrı bir değer katacak ve her yaştan vatandaşımızın hizmetinde olacak” dedi.
Bir süre önce yapımı tamamlanan ve Altıeylül’ün ikinci millet kıraathanesi olacak olan Sultan Alparslan Kültür Evi’nin de açılışını yapacaklarını belirten Başkan Avcı,” Sultan Alparslan Kültür Evi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. İlçemiz için dertlenmeye, çalışmaya devam ediyoruz, Bugün iki büyük eserin törenini gerçekleştiriyoruz, bir diğer projemiz olan Sabri Uğur Millet Kıraathanesi’nde çalışmalar sürüyor. İnşallah onu da kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmaların hizmetin en iyisine layık olan değerli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum“ dedi.

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