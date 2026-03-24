Altın bulmuş gibi seviniyorlar! Yağmurdan sonra ortaya çıkıyor, doğada kendiliğinden yetişiyor

Yüksek rakımlı ormanlık alanlarda yetişen ve son derece değerli olan kuzugöbeği mantarı, mart ayından itibaren görülmeye başlanırken nisan ve mayıs boyunca yoğun şekilde toplanıyor. Sezonu kısa ama getirisi yüksek olan kuzugöbeği, özellikle orman köylüsü için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor.

200 METREDEN 1600 METREYE KADAR YAYILIYOR

Deniz seviyesinden yaklaşık 200 metre yükseklikten itibaren görülmeye başlayan kuzugöbeği mantarı, uygun hava koşullarında 1600 metre rakıma kadar çıkabiliyor. Katran Dağı, Sazak ve Aziziye mevkisi ise mantar tutkunlarının en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

Taze olarak tüketilebilen kuzugöbeği, aynı zamanda kurutularak da saklanabiliyor ve yıl boyunca sofralara lezzet katıyor.

'ALTIN BULMUŞ GİBİ SEVİNİYORUZ'

Kuzugöbeği toplamak için her fırsatta dağlara çıkan Mehmet Kızıl, bu sürecin kendileri için sadece bir kazanç değil, aynı zamanda bir tutku olduğunu söylüyor:

“Bazı günler birkaç tane, bazı günler 2-3 kilo bulduğumuz oluyor. Altın bulmuş gibi seviniyoruz. Hiç bulamasak bile bu mevsimde dağda kuzugöbeği aramak bizim için ayrı bir heyecan.”