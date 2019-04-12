Altın Eldiven filmi fragmanı

Senaryosu da Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın tarafından kaleme alınan filmin başrollerinde Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Marc Hosemann, Katja Studt, Martina Eitner-Acheampong, Adam Bousdoukos ve Philipp Baltus yer aldı.

Savaş sonrası ekonomik bir kalkınmaya imza atan fakat insanların buna tezat oluşturacak biçimde güvensiz ve korku içinde yaşadığı 1970'ler Almanya'sının çarpıcı bir portresini sunan film, 2019 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışmıştı.