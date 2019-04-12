Mynet Trend

Altın Eldiven filmi fragmanı

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 12.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Fatih Akın'ın, Heinz Strunk'ın 2016 yılında yayımlanan aynı adlı kitabından uyarladığı "Altın Eldiven", 1970'li yıllarda Hamburg'da dört kadını öldüren ve öldüreceği kişileri Zum Goldenen Handschuh adlı bardaki kişiler arasından seçen seri katil Fritz Honka'nın hikayesine odaklanıyor.

Altın Eldiven filmi fragmanı

Senaryosu da Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın tarafından kaleme alınan filmin başrollerinde Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Marc Hosemann, Katja Studt, Martina Eitner-Acheampong, Adam Bousdoukos ve Philipp Baltus yer aldı.

Savaş sonrası ekonomik bir kalkınmaya imza atan fakat insanların buna tezat oluşturacak biçimde güvensiz ve korku içinde yaşadığı 1970'ler Almanya'sının çarpıcı bir portresini sunan film, 2019 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışmıştı.


Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyorAnkara Uluslararası Film Festivali başlıyor
Kardeşler filmi fragmanıKardeşler filmi fragmanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Akın film fragman Altın Eldiven

En Çok Okunan Trend Haberler

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

İsmail Küçükkaya 'Komünist Başkan'a verdiği sözü tuttu!

İsmail Küçükkaya 'Komünist Başkan'a verdiği sözü tuttu!

İmamoğlu'nun derbi planı ortaya çıktı!

İmamoğlu'nun derbi planı ortaya çıktı!

İlçe diken üstünde! Milyonlarca arı öldü

İlçe diken üstünde! Milyonlarca arı öldü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Şoke eden itiraf: Beni uyutup eşimi kaçırdılar!

Şoke eden itiraf: Beni uyutup eşimi kaçırdılar!

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30. Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

Kardeşler filmi fragmanı

Kardeşler filmi fragmanı

Kapı filmi fragmanı

Kapı filmi fragmanı

Çınar filmi fragmanı!

Çınar filmi fragmanı!

Hakan: Muhafız"ın yeni bölümü film festivalinde gösterildi

Hakan: Muhafız İstanbul Film Festivali'nde!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.