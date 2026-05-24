Altın, gümüş, bakır aynı yerden çıktı! Dünya gözünü oraya dikti

Arjantin’in Vicuma Bölgesi, madencilik dünyasında dikkatleri üzerine çeken yeni bir keşifle gündemde. Bölgede yürütülen sondaj çalışmalarında yüksek tenörlü bakır, altın ve gümüş içeren önemli bir mineral yatağı tespit edildi. Keşif, küresel madencilik şirketlerinin de radarına girdi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Mogotes Metals tarafından yürütülen Filo Sur Projesi kapsamında FS_DDH_016 kodlu sondaj deliğinde yapılan incelemelerde dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. 464 metre derinliğe inen sondajın ilk 194 metresinde yüksek değerli metal içeriği tespit edildi.

Verilere göre mineralizasyon 108 metre derinlikten itibaren yüzeye yakın seviyelerde başlıyor. Özellikle 86 metre boyunca devam eden yoğun mineral kuşağı, keşfin en dikkat çeken bölümü olarak öne çıkıyor.

YÜKSEK TENÖRLÜ METAL KARIŞIMI

Analiz sonuçlarına göre bölgede yüzde 0,7 bakır, ton başına 0,55 gram altın ve 2,7 gram gümüş bulundu. Ayrıca molibden içeriğinin de eşlik ettiği belirtiliyor. Uzmanlar bu tür karışımın, ekonomik açıdan oldukça değerli rezervlere işaret ettiğini ifade ediyor.

DEV ŞİRKETLER SAHADA

Bölgedeki potansiyel yalnızca Mogotes Metals’in ilgisini çekmiş değil. BHP ve Lundin Mining ortaklığında kurulan Vicuña Corp., sahada üretim için yaklaşık 18 milyar dolarlık dev bir yatırım planı açıkladı.

