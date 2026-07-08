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20 yıldır kurak araziydi şimdi gürül gürül akıyor!

Van'ın Çatak ilçesinde yaklaşık 20 yıldır kuruyan doğal su kaynağı, bu yıl kış mevsiminde etkili olan yoğun kar yağışı ve bahar aylarında devam eden yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

20 yıldır kurak araziydi şimdi gürül gürül akıyor!

Çatak ilçesine bağlı Yeni Mahalle sınırları içerinde bulunan ve uzun yıllardır kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle sessizliğe bürünen su kaynağı, adeta küllerinden doğdu. Yaklaşık 20 yıldır kuru olan su yatağı, bu yıl bölgede etkili olan ekstrem hava şartlarıyla birlikte geri döndü. Kış aylarında ilçede etkili olan yoğun kar yağışı, dağlarda devasa kar kütleleri oluşturdu. Yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün havaların ısınmasıyla erimesi ve ilkbahar yağışlarının yer altı su kaynaklarını beslemesi sonucu yeniden suya kavuşan kaynak, bölge halkını sevindirdi.

20 yıldır kurak araziydi şimdi gürül gürül akıyor! 1

SUYUN SESİNİ DUYMAK BİLE MUTLU EDİYOR

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken bölgede akan su, çevredeki bitki örtüsüne de canlılık kazandırırken, vatandaşlar yıllar sonra yeniden su sesi duymanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kaynağın yeniden canlanması, kurak geçen yılların ardından bölgedeki su varlığı açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

20 yıldır kurak araziydi şimdi gürül gürül akıyor! 2

Vatandaşlar, bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı ve bereketli ilkbahar yağmurlarının etkisiyle birçok dere ve su kaynağının da debisinin arttığını belirterek, doğanın yeniden canlanmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

20 yıldır kurak araziydi şimdi gürül gürül akıyor! 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van kuraklık su şelale
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