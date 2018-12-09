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Altın Kelebek Ödülleri'nde Kadın dizisinin küçük yıldızı Kübra Süzgün'ün duygusal anları!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 09.12.2018 21:52 | Son Güncelleme

45. Pantene Altın Kelebek Ödüllüri'nde duygusal anlar yaşandı. Törende 'En iyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan 'Kadın' dizisinin küçük yıldızı Kübra Süzgün ağlamaktan konuşamadı.

Altın Kelebek Ödülleri'nde Kadın dizisinin küçük yıldızı Kübra Süzgün'ün duygusal anları!
    1. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Gecede En iyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nün sahibi 'Kadın' dizisinden Kübra Süzgün ile Ali Sami Sefil, 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinden Demir Birinci oldu.

Ödülünü, dizide annesini canlandıran Özge Özpirinçci'nin elinden alan Kübra Süzgün ağlamaktan konuşamadı. Sunucular Çağla Şikel ve Cem Davran küçük yıldıza sarılarak destek oldu. Kübra Süzgün'ü dizideki rol arkadaşı Özge Özpirinçci sakinleştirdi.

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