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Altın Kelebek'te Acun Ilıcalı'nın herkesi güldüren İlker Yasin anısı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 09.12.2018 23:04 | Son Güncelleme

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Erkek Sunucu ödülünü İlker Yasin'den alan Acun Ilıcalı, anlattığı anısıyla herkesi güldürdü.

Altın Kelebek'te Acun Ilıcalı'nın herkesi güldüren İlker Yasin anısı!

Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi erkek sunucu ödülünü TV8'in patronu Acun Ilıcalı aldı. Ilıcalı ödülünü meslektek ilk müdürü olan İlker Yasin'den aldı. Ilıcalı'nın İlker Yasin'le ilgili anlattığı hikaye ise herkesi kahkahaya boğdu.

İlker Yasin'in kendisinin meslek hayatında çok önemli ve anlamlı bir yere sahip olduğunu ifade eden Ilıcalı, '"Sokakta ticari hayattan başarısızlıklar yaşamış biriydim. Show TV'ye girmek en büyük hayalimdi. İlker ağabeyle görüştükten sonra arandım. Show TV'de çalışmaya başladı. 5 gün bana görev verilmedi. 6. gün İlker ağabey beni çağırınca büyük bir görev verecek diye çok heyecanlandım. 'Acun' dedi. 'Al şu parayı Ziraat Bankası'na yatır. Ev taksidi ödemem var' dedi. Herhalde ilk görevde bana güven testi uygulamak istemişti" dedi.

İlker Yasin'in odasında uyuduğu sırada yakalanmasını da anlatan Ilıcalı, "İlker Yasin acaip disiplinli. Ben de adapte olamadım ortama. İlker ağabey yurt dışına gitti diye odasına girdim ve bir köşede uyudum. Ancak İlker ağabey bunu haber almış. Bir kaç saat sonra odada toplantı başladı. İlker ağabey bana seslenerek, 'Acun seninle konuşuyorum. Benim odamda soyunup dökünüp yatamazsın. Sen tam kovarım diyecekken elektrikler kesildi. Kimse kimseyi göremiyor. Toplantı da iptal oldu. Böylece kovulmaktan o elektrik kesintisi sayesinde kurtuldum. Sonra İlker ağabeyle müthiş bir uyum yakaladık" ifadelerini kullandı.


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