Altın Kelebek'te Cem Yılmaz Defne Samyeli'yi güldürdü! 'Tam çıtır sevgili buldum derken'

Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine katılan Ünlü oyuncu Cem Yılmaz Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

"BU ÖDÜLÜ GENÇLİĞİME KALDIRIYORUM"

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz,45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde esprileriyle kahkaha krizine soktu. Cem Yılmaz törende özel Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Cem Yılmaz aldığı ödülü Defne Samyeli'ye armağan etti. Cem Yılmaz ödülü altından sonra konuşarak, "Bu sene Defne ile katıldığımız ödül törenlerinin ikincisi bu veteranlık vurgusu. Kızcağız da 'Çıtır bir sevgili buldum' diye düşünürken yaşlı, 25. yıl artık gidiyor demiş gibi oldu bu ödül. Defne'cim gençliğimize kaldırıyorum bu ödülü." ifadelerini kullandı.

