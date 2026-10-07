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OpenAI CEO'su Sam Altman: "Dünya, yapay zekanın faydaları için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmeli"

OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zekanın getireceği yararın riskleriyle birlikte kabul edilmesini savundu. Altman, şirketiyle rakibi Anthropic arasında yapay zeka düzenlemeleri konusunda temel bir yaklaşım farkı bulunduğunu söyleyerek, "Dünyanın, bu teknolojinin faydaları ve insanların kendi kararlarını verebilmesi için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

OpenAI CEO'su Sam Altman: "Dünya, yapay zekanın faydaları için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmeli"

Politico'ya konu hakkında demeç veren Altman, Anthropic CEO'su Dario Amodei ile aralarındaki görüş ayrılığını, "Dünyanın, bu teknolojinin faydaları ve insanların kendi kararlarını verebilmesi için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmesi gerektiğine inanıyoruz." sözleriyle ifade etti.

OpenAI CEO su Sam Altman: "Dünya, yapay zekanın faydaları için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmeli" 1

ANTHROPİC İLE FARKLI YAKLAŞIM

Altman, yapay zekanın sağlayacağı kazanımlar için teknolojinin yol açabileceği bazı risklerin göze alınması gerektiğini savunarak OpenAI ile rakibi Anthropic'in yapay zeka düzenlemeleri konusunda farklı yaklaşımlara sahip olduğunu ifade etti.

OpenAI CEO su Sam Altman: "Dünya, yapay zekanın faydaları için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmeli" 2

"KÖTÜDEN ÇOK DAHA FAZLA, KATBEKAT DAHA FAZLA FAYDALI İŞ"

"Yapay zekanın kötüye kullanılması, dolandırıcılık ve siber saldırılar gibi risklerin tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen türden bir görüşü" benimsemediğini belirten Altman, insanların bu teknolojiyle "kötüden çok daha fazla, katbekat daha fazla faydalı iş yapacağını" düşündüğünü dile getirdi.

OpenAI CEO su Sam Altman: "Dünya, yapay zekanın faydaları için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmeli" 3

Bununla birlikte Altman, yapay zekanın kontrolünün tamamen kaybedilmesi gibi "gerçekten felaket niteliğindeki riskleri" kabul etmediğini vurguladı.

OpenAI CEO su Sam Altman: "Dünya, yapay zekanın faydaları için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmeli" 4

Anthropic cephesinden Politico'ya konu hakkında yapılan açıklamada ise şirketin düzenlemeye yönelik önerilerinin yalnızca "öncü" (frontier) yapay zeka modellerini kapsadığı belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Sam Altman
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