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'Altın kızlar' parasını çaldı, soyulduğunu polisten öğrendi

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GÜNDEM  | 03.08.2019 05:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 'Altın kızlar' diye tabir edilen gezici hırsızlık çetesi tarafından bir ikamette yapılan hırsızlığı polis aydınlatırken, ev sahibi parasının çalındığını polis gelince öğrendi.

'Altın kızlar' parasını çaldı, soyulduğunu polisten öğrendi

Kahramanmaraş'ta önceki gün saat 18.00 sularında, gezici hırsızlık şebekelerine yönelik Şehit Evliya Mahallesinde bulunan Kale civarında devriye atan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği 3 kadını incelemek üzere durdurdu. Ekipler tarafından şüphelenilen 3 kadın, sivil ekipler tarafından şubeye götürüldü.

Kadınların yapılan üst aramasında, 570 TL nakit para ve 1 adet altın yüzük bulunduğu, ayrıca kapı açmak için kullandıkları plastik aparat olduğu öğrenildi. Hırsızlık yaptıkları tespit edilen Kader K. (19), M.K. (17) ve D.Ç. (14) gözaltına alındı.

SOYULDUĞUNU POLİSTEN ÖĞRENDİ

Paranın ve yüzüğün kime ait olduğunu araştıran ekipler, paranın çalındığı ikamet sahibi Serpil Günal'a gitti. Polisi kapısında gören Günal'ın, hırsızlık olaylarından habersiz olduğu ortaya çıktı. Polis memurlarının sorusu üzerine, ziynet eşyalarını ve parasını koyduğu yeri kontrol eden Günal, parasının yerinde olmadığını görünce şok oldu.

Evinde yaşanan hırsızlık olayından habersiz olduğunu belirten Serpil Günal, ''Ben eve geldiğimde ev biraz dağınıktı ama ben kızımın dağıttığını düşünmüştüm. Polis memurları gelip bana sorduğunda ben şok oldum. Ziynet eşyalarımı ve parayı sakladığım yeri bir tek ben biliyorum çünkü. Polisler gelmese belki de günler hatta aylar sonra fark ederdim. Sonuçta sürekli oraya bakmıyorum. Allah razı olsun polis ekiplerine de çok teşekkür ediyorum'' dedi.

'NORMALDE KAPIMI SÜREKLİ KİLİTLERİM'

Normalde kapısını sürekli kilitleyerek evden çıktığını söyleyen Günal, ''Ben bu konulara çok dikkat ederim. Evden çıkarken mutlaka kapıyı kilitlerdim. Bugün kızım kilitlememiş. Bir anlık dikkatsizliğimiz yüzünden başımıza böyle bir şey geldi. Ben buradan herkesi uyarmak istiyorum. Evden çıkarken kapıyı kilitleme konusuna dikkat edelim'' diye konuştu.

Öte yandan, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gezici hırsızlık şebekelerine yönelik önleyici, caydırıcı ve engelleyici uygulamalara devam ettiğini belirterek şu açıklamalara yer verdi;

''Bohçacı ve dilenci görünümlü şüpheli kadınların hırsızlık amaçlı eve girememesi için kapıların anahtar ile kilitlenmesi gerekiyor. Kapıların sadece çekilerek kilitlenmeden bırakılması halinde basit yöntemlerle kolayca açılabiliyor. Kapı ara boşluğundan kart sokmak suretiyle kapı dili düşürülüp birkaç saniyede hırsızların içeriye giriyor. En iyi yöntem, komşuya bile gidilse kapının kilitlenmesidir.'' (İHA)

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Kahramanmaraş altınkızlar çetesi

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