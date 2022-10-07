Altın kolyesi zorla alınmıştı! Fenomen Cellat Merve Boluğur ve Mert Aydın'dan intikam aldı

Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin, Cellat'ın altın kolyesini zorla aldığı görüntüler, magazin aleminin gündemine oturmuştu. Fenomen Cellat, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Mert Aydın'ın arabasına geçici olarak el koyduğunu açıkladı.

''BEN DE ONDAN ARABASINI ALIYORUM''

TikTok fenomeni Cellat, altın kolyesine zorla el koyan Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinden intikam aldığı anları, takipçileriyle paylaştı. Mert Aydın'ın arabasına 3 gün boyunca el koyduğunu belirten fenomen, ''Arkadaşlar, kolyem 3 gündür Mert'teydi. Şimdi ben de ondan 3 günlüğüne arabasını alıyorum. Teşekkür ediyorum, 3 gün sonra görüşürüz'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Uzun zamandır kalbini aşka kapatan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle, sevgilisi Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Ünlü akımına uğrayan düğünün konuklarından biri de TikTok'ta 9 milyona yakın takipçisi bulunan fenomen Cellat'tı. Merve Boluğur ve eşi Mert Aydın'ın, Cellat'ın yıllardır taktığı altın kolyeyi zorla aldığı görüntüler, büyük ses getirmişti. Sosyal medyada, ''İşte kalite bu, konuktan zorla takı almak...'' ve ''Birbirlerine şaka yapmışlar, abartmayın'' gibi çeşitli yorumlar yapılmıştı.





