Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Adana'da, bu yıl 26'ıncısı düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film ödülü, Alp Ertürk'ün yönettiği ‘Nuh Tepesi' filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Küçük Şeyler filmindeki performansıyla Alican Yücesoy'a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Aden filminde oynayan Funda Eryiğit'e verildi.

Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı, oyuncu ve kent protokolü katıldı. Yekta Kopan ile Ezo Sunal'ın sunduğu gecede ilk olarak Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nın ödüllerinin ardından Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri; bu yıl yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfü Livaneli ile oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay'a verildi. Livaneli ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve festival yönetim kurulu üyesi Nebil Özgentürk'ten aldı. Olcay'a ise ödülünü Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Samancılar verdi.