Altın Koza’nın jüri başkanı Serra Yılmaz

Bu sene 26’ncısı gerçekleşecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi belli oldu. Türk sinemasının önemli gündemlerinden birini yaratan festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, alanında birbirinden değerli olan isimler yer alıyor. Başkanlığını oyuncu Serra Yılmaz’ın üstlendiği jüride; yönetmen İlksen Başarır, oyuncu Öykü Karayel, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, müzisyen Aytekin Ataş, görüntü yönetmeni Soykut Turan ve sinema yazarı Uğur Vardan yer alıyor.

Festivalin ön jürisi tarafından seçilen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalisti filmler, geçtiğimiz hafta açıklandı. Jüri karşısına çıkmaya hak kazanan 12 film: Barış Atay’ın yönettiği “Aden”, Burak Çevik’in yönettiği “Aidiyet”, Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan “Bağlılık-Aslı”, Serhat Karaaslan’ın yönettiği “Görülmüştür”, Nihat Durak’ın yönettiği “Kapı”, Eylem Kaftan’ın yönettiği “Kovan”, Pelin Esmer’in yönettiği “Kraliçe Lear”, Ali Aydın’ın yönettiği “Kronoloji”, Kıvanç Sezer’in yönettiği “Küçük Şeyler”, Cenk Ertürk’ün yönettiği “Nuh Tepesi”, Köken Ergün’ün yönettiği “Şehitler” ve Cihan Sağlam yönettiği “Uzun Zaman Önce”. Filmlerden üçünün dünya prömiyerini, dördünün Türkiye prömiyerini Adana’da yapacağı festivalde beş film ise, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri çekiyor.