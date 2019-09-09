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Altın Koza’nın jüri başkanı Serra Yılmaz

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SİNEMA TV  | 09.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri açıklandı.

Altın Koza’nın jüri başkanı Serra Yılmaz

Bu sene 26’ncısı gerçekleşecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi belli oldu. Türk sinemasının önemli gündemlerinden birini yaratan festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, alanında birbirinden değerli olan isimler yer alıyor. Başkanlığını oyuncu Serra Yılmaz’ın üstlendiği jüride; yönetmen İlksen Başarır, oyuncu Öykü Karayel, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, müzisyen Aytekin Ataş, görüntü yönetmeni Soykut Turan ve sinema yazarı Uğur Vardan yer alıyor.

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Festivalin ön jürisi tarafından seçilen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalisti filmler, geçtiğimiz hafta açıklandı. Jüri karşısına çıkmaya hak kazanan 12 film: Barış Atay’ın yönettiği “Aden”, Burak Çevik’in yönettiği “Aidiyet”, Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan “Bağlılık-Aslı”, Serhat Karaaslan’ın yönettiği “Görülmüştür”, Nihat Durak’ın yönettiği “Kapı”, Eylem Kaftan’ın yönettiği “Kovan”, Pelin Esmer’in yönettiği “Kraliçe Lear”, Ali Aydın’ın yönettiği “Kronoloji”, Kıvanç Sezer’in yönettiği “Küçük Şeyler”, Cenk Ertürk’ün yönettiği “Nuh Tepesi”, Köken Ergün’ün yönettiği “Şehitler” ve Cihan Sağlam yönettiği “Uzun Zaman Önce”. Filmlerden üçünün dünya prömiyerini, dördünün Türkiye prömiyerini Adana’da yapacağı festivalde beş film ise, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri çekiyor.

Festivalde bu yıl filmler; “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Kısa Film Yarışması”, “Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması” ve “Adana Kısa Film Yarışması” olmak üzere toplam 4 kategoride yarışacak. Yarışma kategorisi dışında Uluslararası Uzun Metraj Film gösterimleri de gerçekleştirilecek. Sinemaseverlerin merakla beklediği “Altın Koza Ödülleri” ise, 28 Eylül 2019 Cumartesi gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. “Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü” de aynı törende sahiplerine takdim edilecek.

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26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Serra Yılmaz

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