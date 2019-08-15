Altın Palmiye’li Parasite’tan fragman yayınlandı

Gösterildiği festivallerden övgü dolu sözler ve ödüllerle dönen Parasite’den ilk uzun fragman gün yüzüne çıktı. Film, Memories of Murder, The Host ve Snowpiercer gibi birçok önemli yapıma imza atan Güney Koreli usta yönetmen Bong Joon-ho’ya Altın Palmiye kazandırdı.

Her biri farklı karakterlere sahip dört kişilik bir ailenin çalkantılı hayatını anlatan film, yönetmenin 10 yıl aradan sonra Korece çektiği ilk film olma özelliğini taşıyor.

Filmin başrolünde yönetmenin Memories of Murder, The Host ve Snowpiercer filmlerinde birlikte çalıştığı Song Kang-ho yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Kang’ho’ya Choi Woo-shik, Jang Hye-jin, Park So-dam, Lee Sun-kyun ve Jo Yeo-jeong eşlik ediyor.

11 Ekim’de ABD’de vizyona girecek olan Parasite, ülkemizde 1 Kasım tarihinde vizyonda yer alacak.



