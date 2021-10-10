MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Altın Portakal gecesine damga vuran anlar! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya: Sus mu dediniz?

Altın Portakal gecesine damga vuran anlar! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya: Sus mu dediniz?

10.10.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncular Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog gündem oldu. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavır sergiledi. Bir süre sonra ise konuşması devam eden Yalçın'a ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Covid-19 tedbirleri kapsamında Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

FBSVx0AWUAYfD9k

Ödül konuşması yapan Nihal Yalçın'ın konuşmasının devam ettiği sırada Tamer Karadağlı’nın kendisine bir anda ödülünü uzatması gündem oldu. Tavırları tepki çeken Karadağlı, Yalçın konuşma yaparken sık sık saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli etti.

"ARTIK SUS MU DİYORSUNUZ?"

Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, dayanamayarak ödülü Nihal Yalçın'a uzattı.

Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi.

'TAMER’ İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN!'

Karadağlı’nın hareketi sosyal medyada tepki aldı. Nihal Yalçın ise “Lütfen Tamer’ in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!” diyerek Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

aaa

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı tüm ihtimalleri denedi ama…'Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı tüm ihtimalleri denedi ama…
PARTNERUzmanlar grip konusunda uyardı: 50 yılın en kötüsü olabilirUzmanlar grip konusunda uyardı: 50 yılın en kötüsü olabilir
Şeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah ŞeymaŞeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah Şeyma
Anahtar Kelimeler:
Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

İlk maaşını annesine verecekti! Feci şekilde hayatını kaybetti

İlk maaşını annesine verecekti! Feci şekilde hayatını kaybetti

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.