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Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi merak konusu oldu

10.10.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı'nın sahnede yaşadığı anlar gündem olmuştu. Geceye damga vuran Karadağlı genç sevgilisiyle törene katılmasıyla da dikkat çekti.

Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi merak konusu oldu

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Nihal Yalçın, "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyelim, İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi. Nihal Yalçın, konuşması bitmeden kendisine ödül veren Tamer Karadağlı'ya da "Artık sus' mu diyorsunuz?" şeklinde tepki göstererek gündem oldu.

"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği 'Haluk' karakteriyle yıllarca adından söz ettiren, son olarak "Savaşçı" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken 54 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı, özel hayatıyla da gündemde.

Altın Portakal gecesine damga vuran anlar! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya: Sus mu dediniz?Altın Portakal gecesine damga vuran anlar! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya: Sus mu dediniz?

Kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile sevgili olan Tamer Karadağlı geceye de sevgilisiyle katıldı.

SnobMagazin'in haberine göre; ikilinin poz verirken el ele tutuşmaması gözlerden kaçmadı. Herkes genç sevgilinin kim olduğunu merak etti.

Ekran Alıntısı

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

Iraz Yıldız, bir müzisyen. Piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim görmeye başladı. 2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya’da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı.

2009 yılında Uluslararası Müzik Festivali’ne davet edildi. Yine aynı sene 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'ne çıktı. MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'ne sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katıldı ve Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi.

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2010 yılında “Fazıl Say ve Arkadaşları” projesi kapsamında bir çok konser verdi. Bodrum D-Marin Turgut Reis 6.Uluslararası Klasik Müzik Festivali'ne katıldı.

2012 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından duzenlenen Müzik Festivali'nde Prof.Muhiddin Dürrüoğlu ile beraber Schubert Fantasie, 2013 Mayıs ayında Borusan Quartet ile Tonhalle (Zurich) ve Bilkent Konser Salonu'nda Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Kentet'ini seslendirdi.

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Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından desteklenen Iraz Yıldız, çalışmalarını 2010 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde Gülnara Aziz ile devam ettirdi.

2013 yılında çalışmalarına Prof.Ersin Onay ‘ın sınıfında devam eden Iraz Yıldız 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nden mezun oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
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