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Altın ve yakut işlemeli halıyı satarken suçüstü yakalandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.04.2019 08:18 | Son Güncelleme

Bursa'da yurt içerisine kaçak yollarla sokulan altın ve yakut işlemeli halıyı satmak isteyen şüphelileri, jandarma ekipleri suçüstü yakalandı. Halıyı satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliye ait bir iş yerinde yapılan aramalarda iş yeri tarihi eser deposu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın kaçak yollarla yurt içerisine altın ve yakut işlemeli halı sokup bu halıyı satmaya çalışan şüphelilerin istihbaratını alan Bursa İl Jandarma ekipleri operasyon için harekete geçti. Kendisini halı alıcısı olarak tanıtan jandarma personeli halıyı almak için şüphelilerle bir araya geldi. Jandarma personeline halıyı satmak istedikleri esnada suçüstü yapan ekipler, A.Y., K.M., E.K., T.Y., O.K. ve T.T.'yi gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Gözaltına alınan A.Y.'ye ait iş yerinde arama yapan ekipler 180x120 ebatında altın ve yakut işlemeli bir halı, 1 El işlemeli insan figürlü metal mezar taşı, 1 tarihi rumca baskılı kitap, 2 gözyaşı şişesi, 3 figürlü mermer heykel, 3 toprak kap, 1 metal yağdanlık, 2 tüfek, 1 toprak yağdanlık, 35 obje, 10 yabancı tarihi para, 140 sikke ele geçirildi.

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Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüphelilere, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten işlem yapılarak gözaltına alındılar. Gözaltına alınan şüphelilerin karakolda sorguları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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bursa altın işlemeli halı yakut

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