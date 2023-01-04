Altın zıt anlamlısı nedir? Altın kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kökenli olan altın kelimesi hem konuşma hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Eski Türkçede de aynı anlamda kullanılan "altūn" kelimesinden evrilerek günümüzde altın kelimesi olarak kullanılmaktadır. Altın kelimesi aynı zamanda Moğolcada da aynı anlama gelen "altan" kelimesiyle eş kökenlidir. Altın kelimesi kolay işlenebilen değerli bir element anlamına gelmektedir.

Altın kelimesinin birçok anlamı vardır. Altın kelimesi dilimizde hem sıfat hem de isim olarak kullanılmaktadır. Ayrıca altın kelimesi deyim ve atasözlerinde mecaz anlamda da sık sık kullanılmaktadır. Türk dil kurumuna göre altın kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element

Bu elementten yapılmış

Altından yapılmış sikke

Üstün nitelikli, değerli

Altın kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamca birbiriyle farklı ve çelişen kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Türk dilinde birçok kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Zıt anlamlılık durumu çoğunlukla nitelik ve nicelik bildiren kelimelerde görülür. Zıt anlamlı kelimeleri kullanmak ve bilmek ifadeleri daha akıcı ve anlaşılır hâle getirir. Ayrıca zıt anlamlar anlatıma akıcılık ve güçlük katar. Altın kelimesinin zıt anlamı olan bir dilimizde yoktur.

Altının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Altın zıt anlamlısı olan bir kelime dilimizde yoktur. Altının zıt anlamlısı ile cümle içinde örnek kullanım veremeyiz. Altın kelimesiyle örnek cümle vermek gerekirse: