Bahar zıt anlamlısı nedir? Baharın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bahar sözcüğü günlük konuşma dilinde veya yazılı metinlerde çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcük dilimize Farsçadan girmiştir. Farsça "ilkbahar" anlamında kullanılan "bahār" kelimesinden evrilmiştir. Bunun yanı sıra bahar kelimesi sesteş bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna bahar sözcüğünün birden fazla manası vardır. Farsça kökenli bahar kelimesinin anlamları:

(İsim) Senenin mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan mevsim, ilkbahar

(İsim) İlkbahar zamanı ağaçlarda açan çiçekler ve yapraklar

(İsim, mecaz) Gençlik dönemi

Ayrıca bahar sözcüğünün içerisinde geçtiği “sonbahar", "ilkbahar", "bahar dönemi", "nevbahar", "ikinci bahar", "bahar bayramı” gibi birleşik kelimeler ve “baharı başına vurmak” gibi dilimizde kalıplaşmış deyim ve atasözleri de vardır.

Bunun yanı sıra Arapça kökenli bahar kelimesi de dilimizde mevcuttur. Arapçada "güzel kokulu bir bitki" anlamına gelen "bahār" kelimesinden alıntıdır. Bu bahar kelimesi ise dilimizde "yemeğe çeşni için katılan nesne" yani "baharat" anlamında kullanılır. Bu bahar kelimesiyle de "yenibahar" olarak kullanılan birleşik kelime mevcuttur.

Bahar kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Bahar kelimesi günlük hayatımızda birçok farklı mecrada karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Türkçemizde yer alan sözcüklerin öncelikli olarak gerçek anlamlarını bilmek gerekir. Sözcüklerin gerçek manaları dışında anlamdaş ve karşıt anlamlıları da vardır. Ancak her sözcük için bu geçerli değildir. Bazı kelimelerin zıt anlamlı karşılığı varken bazılarının ise yoktur. Bahar zıt anlamlısı olan herhangi bir sözcük yoktur.

Baharın zıt anlamlısı olan bir sözcük yoktur. Bu sözcük cümle içerisinde çoğunlukla isim görevinde kullanılmakla birlikte bazı durumlarda mecazen de tercih edilmektedir. Her ne kadar “güz” kelimesi bahar sözcüğünün zıddı olarak kullanılsa da bu kullanım doğru değildir. Bahar ve güz sözcükleri birbirlerinin karşıtı değildir.

Baharın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bir sözcüğün ne manaya geldiğini anlamak için o sözcüğün karşıtına bakılır. Sözcükler arasında zıtlığın meydana gelebilmesi için her iki kelimenin de uç noktalarda olması gerekir. Bahar kelimesinin zıt anlamı olmadığı için örnek cümle veremeyiz. Bahar kelimesiyle ilgili bazı örnek cümleler kurmak gerekirse: